Evde verimli vakit geçirme kılavuzu

Koronavirüs salgını nedeniyle bilim insanları ve doktorlar hastalık belirtisi göstermesek bile sosyal mesafe gerekçesiyle kendimizi karantina altına almamızı söylüyorlar. Evde kalmak, kendimizi, çevremizdekileri ve sağlık sisteminin gerekli bir şekilde işlemesi için önemli bir önlem. Ancak bu süreçte çoğumuz evde ne yapacağımızı bilmez bir şekilde kara kara düşünüyoruz. Bu yüzden biz de salgın boyunca zamanınızı üretken ve eğlenceli bir şekilde geçirmeniz için sizlere bir liste derledik.

Günlük tutabilirsiniz

Tüm dünyayı etkileyen ve gelecekte tarih kitaplarında yer alacak bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemin tanıkları olarak dünyada, Türkiye’de ve kendi yaşadıklarınıza dair bir günlük olarak yazabilirsiniz. Belki yazdıklarınız ileride bir bilim-kurgu romanına dönüşebilir.

Kitaplığınıza göz gezdirin

Pek çok psikolog ve yazar bu zor zamanlarda kitaplara sığınmanın doğru bir yol olduğunu vurguluyor. Kitaplığınızda daha önce okumadığınız ya da bir ara okumak için raftan aldığınız, ancak günlük yoğunluğunuzdan yarıda bıraktığınız kitaplarınızı okumak için doğru zaman. Elinizdeki tüm kitapları bitirmişseniz ve yeni bir şeyler okumak istiyorsanız Trendeki Yabancı, Storytel ve daha pek çok dergi ve yayın, online olarak arşivini erişime açtı, onlara göz atabilirsiniz.

Sesli kitabınızı yaratabilirsiniz

Büyükannelerinizi ve büyük babalarınızı “telefonla arayarak” onların hayat hikâyelerini ya da bildikleri bir hikâyeyi dinleyip bunları ses kaydına alabilirsiniz. Böylelikle elinizde bir kendi yaptığınız bir sesli kitap olacak.

Nostalji yapabilirsiniz

Uzun süre önce severek izlediğiniz dizileri tekrar izleyebilirsiniz. Özellikle bu günlerde içinizi aydınlatacak aralarında “Friends”, “Seinfeld”, “Tatlı Hayat” ve “Avrupa Yakası” gibi yapımların da olduğu eski komedi dizilerini izleyebilirsiniz.

Yeni bir dil öğrenin

Aslında bir yeni yıl kararı olan ancak genelde vakit ayrılıp öğrenilemeyen yeni bir dili öğrenmenin tam zamanı. Telefonunuza yükleyeceğiniz ya da Youtube’dan izleyeceğiniz online derslerle yeni bir öğrenebilirsiniz. Ya da mevcut yabancı dilinizi yine bu programlar sayesinde geliştirebilirsiniz.

Tiyatro oyunlarını izleyin

Bir türlü fırsat bulup da gidemediğiniz oyunları izlemek için tam zamanı! Nilüfer Kent Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları başta olmak üzere pek çok kurum önceki günlerde açtığı oyunları evinizde yaklaşık 3 saat ayırarak izleyebilirsiniz. Çocuklar için de Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun “Grimm Kardeşler” ve “Yeni Dünya Bir Uzay Macerası” oyunlarını birlikte izleyebilirsiniz.

Film listesi hazırlabilirsiniz

Kendinize “Mutlaka Görmeniz Gereken 1001” film listesi hazırlayıp ardından oradaki filmleri izlemeye başlayabilirsiniz. Eğer liste yapmaya üşeniyorsanız sinema sitelerinin listelerine de göz atabilirsiniz.

Eski kelimeleri öğrenin

Bunların yanı sıra evde puzzle yapabilir, sevdiğiniz filmlerin repliklerini ezberleyebilir, eski İngilizce Türkçe kelimeleri öğrenebilirsiniz.

Yeteneklerinizi keşfedin

Evde otururken içinizdeki yaratıcılığı da ortaya çıkarabilirsiniz. The Guardian’da yer alan habere göre William Shakespeare’in “Kral Lear” eserini karantina altındayken yazdığı iddia ediliyor. Bu bile size ilham olabilir. Örneğin bu süreçteki hislerinizi anlatan şiirler yazmaya başlayabilirsiniz. Youtube hesaplarındaki dans derslerini deneyip bir müzik aleti çalmayı öğrenip beste yapabilirsiniz.

Podcast’leri takip edin

Son dönemin en çok dinlenen içeriklerinden biri de podcast’ler. Hemen her alanda olan ve yerli yabancı geniş bir içerikle hazırlanan podcast’leri takip edebilirsiniz.