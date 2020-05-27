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27.05.2020 - 14:03 |

Evin Caz Hali konserleri devam ediyor

Akbank Sanat, Haziran ayında da kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor. 30. Akbank Caz Festivali Akbank Sanat Instagram sayfasında “Evin Caz Hali” konserleri ile devam ediyor.

Evin Caz Hali konserleri devam ediyor

Yoğun ile gören “Evin Caz Hali” konserler serisi Sanat Deliorman & Her Jazz Bros ve Can Tutuğ & Aytaç Aydoğdu Duo ile Haziran ayında da devam edecek. Sanat Deliorman, piyanist Baturay Yarkın ve kontrbasçı Enver Muhamedi’nin önceden yapmış olduğu kayıtlar üzerine solo vokal performans sergileyecek.

 

Konserler cuma akşamları saat: 20.00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı izlenebilecek.

 

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ

05 Haziran Cuma - Sanat Deliorman & Her Jazz Bros

19 Haziran Cuma - Can Tutuğ & Aytaç Aydoğdu Duo

Nusret Gökçe karantina sonrası Boğaz turu yaptı!'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle tüm dünyada tanınan Nusret Gökçe, dört günlük karantinanın ardından sabahın ilk ışıklarında kendisini sokağa attı.
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