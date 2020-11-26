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26.11.2020 - 17:46 |

Eyüphan Erkul'un kaleminden Cahide Sonku

İclal Aydın Kitap Kulübü’nün sunduğu, deneyimli yazar Eyüphan Erkul’un kaleme aldığı Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz, Türk sinemasının en büyük yıldızlarından Cahide Sonku’nun hayat öyküsüne dayanan etkileyici ve dramatik bir biyografik roman. Cahide’nin zirveden yokluğa uzanan hayatı hiç bu kadar ayrıntılı işlenmemişti. Seneler süren bir çalışmanın eseri olan roman, bir kuşağın anılarını tazelerken genç nesle ülkenin gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden birini tanıtmayı hedefliyor.

Eyüphan Erkul'un kaleminden Cahide Sonku

Türk sinemasının en parlak yıldızıydı Cahide.

Filmlere bile sığmayacak bir ömür yaşayan,

kayan bir yıldız...

 

Ne ondan önce ne de ondan sonra kimse onun mertebesine ulaşamadı. Hiç kimse onun kadar tanınmadı, onun kadar sevilmedi, onun kadar arzulanmadı. Ama onca sevgi selinin ortasında hep köksüz yaşadı Cahide… Ön adı Serap’tı, hayal gibiydi biraz. Belki de bu yüzden hiç yaşamamış gibi davrandı ömrünün son deminde. Bir rüya gibi geldi geçti sinema tarihimizden. Sanki bir an esti ve etkisi sürmeye devam ediyor hâlâ. Kimsenin çıkamayacağı kadar zirveye çıktı, kimsenin göremeyeceği diplerde gezindi. Yine de her seferinde ayağa kalktı. Sinemadaki ilk “starımız” oydu. Hayat denen uğultunun içinden hızla geçip gitti ve rüzgârı hâlâ dinmedi. Dinmeyecek...

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