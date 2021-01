Ezgi Ayçe: Doğu ve Batıyı harmanlayarak sesimi global çapta duyurmayı arzu ediyorum

Derin Yemin’i Galata ve Karaköy manzaraları eşliğinde dinliyoruz. Klibinizde şarkınız kadar ses getirdi. Neydi klibi bu kadar özel kılan?

Şarkı aşık bir kadının hikayesini anlatıyor. İstanbul’u yansıtan güzel bir klip olsun ve şarkı ile bütünleşsin istiyordum. Galata, Karaköy manzaraları eşliğinde ‘Derin Yemin’ ruhunu tam olarak bulmuş oldu.Pandemi döneminde beklememek, müzikle insanları buluşturmak için nasıl hızlı aksiyon alabiliriz derken, akıllı telefonla çekmeye karar verdik. Hep İstanbul’un tarihi güzellikleri ile dolu bir klibim olsun isterdim.

Yarım Sevda Flamenko, Ateşböceği deep house, Derin Yemin ise içinde arabesk tınılar içeren bir aşk şarkısı. Ezgi Ayçe bu çeşitliliği neye borçlu?

Uzun süre Boğaziçi Caz Korosunda şarkı söyledim. Orada klasik eserlerden, türkülere farklı bir çok türde eser seslendirdik. Yine bireysel sahne çalışmalarımda da herkesin sevebileceği, ortak duyguyu yakalamış bütün şarkıları severek söylüyorum. O nedenle tarz ayırt etmiyorum. Şarkıyı yaptıktan sonra bestenin bana hissettirdiği duyguya göre sadece sounduna karar veriyorum.

Bazen de şarkıların sesi değil yazarısınız. Bu ilhamın kaynağı ne? Belki de bilmeden dinlediğimiz o şarkılar hangileri?

Hayatın her anı, izlediğim filmler, dinlediğim farklı şarkıların bende uyandırdıkları, çevremde yaşadığım olaylar, konuşmalar… aklınıza gelebilecek her şey benim için bir ilham nedeni. Benim için bir çok şey ilhamın ta kendisi. What da funk “Serseri Aşk” ve Gülçin Ergül’de son albümü Davet’te “Bir Kahve” şarkımı seslendirdi.

Siz aslında peyzaj mimarısınız. Müziği profesyonel boyuta taşıma süreci nasıl gelişti?

Profesyonel anlamdaki ilk çıkışım Enbe orkestrası ile çalışmamla oldu. Söz ve müziğini yaptığım Yarım Sevda şarkım Enbe Orkestrasının 2018’de yayınlanan albümünün çıkış parçası oldu. Ardından Ekim 2019'da Sezen Aksu'nun yazdığı “Ateş Böceği” şarkısını Serdar Ayyıldız’ın proje albümü için seslendirdim. “Ateş Böceği” Serdar Ayyıldız'ın proje albümünün en sevilen şarkılarından biri haline geldi.

Çalıştığınız birçok usta isim var. Bu deneyimlerde sizi en çok etkileyen ne oldu?

Beni en çok etkileyen şey çok çalıştıklarını görmek oldu. Hiçbiri boşuna orada değil, hayatlarının büyük bir kısmını çalışmakla ve kendi işlerinin her detayı ile ilgilenmekle geçirmişler ve hala öyleler. Dolayısıyla her an değişim halinde ve ayak uydurmak çok mühim. Bunu gördüğümde geleceğimi gördüm ve şimdiye dek yaptığım her şeyin takıntı değil de doğru bir metot olduğunu anladım.

Müzikle ilgili hedefleriniz neler?

Doğu ve Batıyı harmanlayarak sesimi global çapta duyurmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı arzu ediyorum. Müzikte çeşitliliği seviyorum. Daha yolun çok başındayım. Başlangıç için iyi işler yaptığımı düşünüyorum. En büyük hedefim eğlenceli, duygulu, derin ve yıllar sonra dahi dinlenebilen şarkılar yapmak.