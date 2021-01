Ezgi Kosa: Üretme arzusu beni bu süreçten biraz olsun korudu

Öncelikle pandemi günleri nasıl geçiyor? Hayat nasıl bir alemde şu süreçte?

Pandemi günlerim çalışarak ve üreterek geçiyor. Elbette zor bir süreç. İnsanların kayıplar veriyor olması beni fazlasıyla üzüyor. Belirsizlik hissi huzursuz ediyor fakat her zaman kırılma noktaları olur insanların hayatında. Durmak istersin ama bir bakarsın, sen devam etmeyecek artık diye düşünsen de istemesen de, nefes almaya, susamaya, acıkmaya devam ediyor olduğunu görürsün. Alışır, elde kalanlarla, sevdiklerinle mücadelene devam edersin. Bir an önce pandeminin bitmesini, insanların pandemi sebebiyle sevdiklerini kaybetmesinin son bulmasını, sevdiklerimle bir arada vakit geçirmeyi ve konserlere, performanslara kaldığımız yerden devam etmeyi istiyorum.

Müzik yolculuğuna opera ile başladın. Türkiye’de opera eğitimli bir müzisyenin müzikalde sahne almak gibi aslında yapabileceği en keyifli işleri de hayatına kattın. Seçimlerini nasıl yapıyorsun? “Amerikano” müzikali devam edecek mi? Yenileri gelecek mi?

Opera eğitimimden önce de konserlerde yer alıyordum. Sonradan eğitim almak isteyip konservatuvara girdim. Opera eğitimi müziğe bakış açımı değiştirdi, müziğin ruhunu ve taşıdığı izleri algılamamı sağladı. Seçimlerimi kalbimden geçenler doğrultusunda yapıyorum. Sevgili Okan Bayülgen müzikali hazırlıyorken, Tuncer Tunceli ile görüşmelerinde, müzikalde söylemem için ortak düşüncede buluşuyorlar. Öncesinde Tuncer Tunceli Blues Band ile birlikte konserler verdiğimiz, birbirimizi sahnede tanıyan ve oluşan müzikten keyif alan müzisyenler olduğumuz için bu sinerjiyi müzikalde de yaşamak istedik. Müzikal devam edecek. Yenileri üzerine fikirlerimiz var, çalışmalar devam ediyor.

Reyting rekorları kıran “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi için Murat Güneş ile “Hayat Kavgası” şarkısını seslendirdin. Nasıl gelişti bu proje? Dizi / film şarkıları söylemek seni nasıl hissettiriyor?

Okan Bayülgen' in Dada Salon Kabarett sahnesinde sahne alırken Efe Hızır konseri izliyor ve Cem Öget' in stüdyosuna uğradığı bir gün benden bahsediyor. O sırada stüdyoda " Hayat Kavgası" için bir çalışma yapıyor Cem Öget ve aynı gün beni aradılar. Stüdyoya gidip neredeyse yarım saatte şarkıyı kaydettik. Murat Güneş’ in yazdığı ve Cem Öget' in düzenlemesiyle ile birlikte şarkı dizide yayınlandı. Dizi/ Film şarkıları söylemek beni mutlu etti açıkçası. Dizinin izleyenlerine TV ile ulaşmak sektörde yeni bir müzisyen olarak, ciddi bir etki almamı sağladı. Gitmediğim şehirlerden, ülkelerden gelen destekleyici mesajlar, videolar, yürüdüğüm yolda bana ışık oldu. Dinleyen, mesaj atan, destekleyen ve güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.

2020 Kasım ayında sözlerini yazdığın ve seslendirdiğin "Give It To Me" adlı şarkı Hollandalı şirket Spinnin' Records' tan yayınlandı. Bu güzel bir başarı. Bu süreçten de bahsedebilir misin?

Stüdyoda Rednod ile bir şeyler denerken, söz ve melodi hattı, aranje ile interaktif bir şekilde gelişti ve "Give It To Me" oluşmaya başladı. İçimize sindiği noktada Murat Salman' ın fikirlerini aldık ve hep birlikte gönderdik. Ardından Spinnin' Records' tan şarkı ile ilgili "unique" yorumlu bir mail aldık ve çok geçmeden yayınladık. Bu parça bizim için bir gurur kaynağı. Devamında hazırladığımız yeni şarkılarımızı da yakın zamanda yayınlamayı düşünüyoruz. Bu kadar büyük bir şirketten Türkiye projeleri daha çok çıkar umarım.

Yurtdışında şarkı yapmak ile Türkiye de yapmak arasında nasıl bir fark olduğunu düşünüyorsun? Senin gibi genç müzisyenlere bu konuda tavsiyelerin neler olur?

Türkiye' de ve yurtdışında müzik yapmak bence birbirinden çok farklı noktada. Türkiye’de hemen her sektörde olduğu gibi geriden gelen bir yapı var. Telif hakları, a&r-p&r aşamalarının biraz yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu aşamaları yurtdışından modellersek, eğitime daha çok önem verirsek, bir gün sistemimizi temelden değiştirebilirsek, çok daha verimli olacağımızı düşünüyorum. Genç müzisyenlerden çok umutluyum. Yeni bir bilinç frekansında olduğumuzu ve daha seçici olduğumuzu düşünüyorum. Geçmiş dönemin etkileri yavaş yavaş azalıyor ve değişiyor alışkanlıklarımız.

Sence Türkçe bir şarkı ile yurtdışında aynı ritmi tutturabilir mi bir müzisyen?

Tutturabilir fakat üzerine biraz daha düşünmemiz gerekiyor bu konunun. Daha çok çalışmalıyız. Kopyalamak değil de özgün müzikler üretmeye devam edersek yurtdışında da aynı ritmi tutturabiliriz. Yeni müzikleri sürekli takip etmeli ve kendimizi sınırlamamalıyız

En son çıkan “AY” şarkından bahsetmek istiyorum. Projeden bahseder misin? Gelen tepkiler nasıl?

"Ay" benim için çok önemli bir şarkı. Sözlerini yazdığım ve müziğini Batuhan Kocaoğlu ile yaptığımız ilk Türkçe şarkım. Batuhan ile çalıştığımız için de mutluyum. Geri dönüşler güzel. Hissettiklerimiz insanlara ulaştıkça çok mutlu oluyorum.

Yakınlarda bir klip görecek miyiz?

"Give It To Me" için klip çektik. Klibi, Özkan Özdemir çekti. "Ay" için de yakın zamanda bir klip fikrimiz var.







Single yayınlamak ve albüm yayınlamak arasında tercihini tekliden yana kullanıyorsun anladığım kadarıyla. Albüm yapmayı düşünüyor musun?

Başlangıçta müziklerimi tekli olarak yayınlamayı tercih etmemin sebebi, tüm renkleri göstermek istiyorum müziğimle, içimde olan izlerin ve seslerin hepsini. Albümde bir çatı altında anlatmak istediklerim var. Şimdi kendimi ve şarkılarımı, tekli ile anlatmak biraz daha özgür hissettiriyor beni. Tekli ile deneyim kazanmak, planlarını yapmaya başladığım albüme daha çok hazırlıyor.

Tüm dünyada sanat sektörü ve elbette ki müzik sektörü de bir buhran yaşıyor. Sen bu süreci nasıl geçirdin?

Benim için de sanat sektöründe ve müzik sektöründe olan herkes gibi zor geçen bir dönem oldu. 2020 öncesinde de zorlandığım için alışık olduğum başka bir zor dönemin içinde buldum kendimi. Mücadele etmeyi severim ve durmak istemedim. Çalışmalarıma devam ettim ve 2020 yılında 3 şarkı yayınladım. Üretme arzusu beni bu süreçten biraz olsun korudu diyebilirim. 2021 yılında da sağlığım yerinde olduğu sürece çalışmalarıma devam edeceğim.

Dijital dünyaya dair düşüncelerini almak isterim. Genç bir müzisyen olarak dijital platformlarda bu yayılmanın doğru yapıldığına inanıyor musun?

Dijital dünyayı destekliyorum ama açıkçası ciddi bir yığın oluştuğunu da düşünüyorum. Popüler müzik piyasasında rekabet yükseldi. Çok fazla yorucu, içi boş içerik ortaya çıktı fakat bu sistem gereği kaçınılmaz oluyor tabii ki. Müzik sektöründe, yeni düzende engellenemez olumsuzluklar ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ancak bu durumun daha çok insana ulaşmak, müziğimi dijital dünya aracılığı ile iletmek, daha dikkatli ve daha özenli şarkılar yapmam için müzikleri takip ederek ne yapılması ya da yapılmaması gerektiği ile ilgili ipuçları da veriyor.

2021’de Ezgi Kosa’dan neler gelecek?

Öncelikle "Ay" için bir klip gelecek ve ardından çalışmalarını geçtiğimiz yılda yaptığım bestelerimi tamamlayıp yayınlayacağım. Müzikal de yeni sezonda devam edecek. Yıl sonuna doğru da bir albüm yayınlamak istiyorum. Bunun ile ilgili çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim.