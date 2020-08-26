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26.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Farklı disiplinler yaratıcılıkta buluştu

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 1 Ekim 2018’de Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde başlatılan Kale Tasarım ve Sanat Projesi, bina tadilatının tamamlanmasının ardından geçen yıl temmuz ayında hizmete girdi ve bu süre boyunca farklı üretim ve öğrenme alanlarına hizmet etti.

Farklı disiplinler yaratıcılıkta buluştu

7 tasarım ve 7 sanat çalıştayı, 4 disiplinlerarası buluşma, 4 atölye çalışması, 2 mekan tasarım çalıştayı ve 2 tasarım yarışması gerçekleştirilen proje, dün açılan ve 15 Eylül’e dek sürecek karma sergiyle sona eriyor.

Öğrenme ve yaratma

KTSM’nin gelecek vizyonunu paylaşmak üzere dün bir basın toplantısı düzenleyen Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, merkezin başta öğrenciler ve yeni mezunlar olmak üzere, dünyanın sanat ve tasarımla daha yaşanabilir olacağına inananlar ve bu amaç uğrunda çalışanlar için bir paylaşım ve buluşma alanı olmasını hedeflediklerini söyledi. 8 katlı KTSM binasının her metrekaresi farklı bir üretim ve öğrenme platformu olarak tasarlandı. Bu sayede ‘mimar x sosyal girişimci’, ‘tasarımcı x sanatçı’, ‘sanatçı x usta’, ‘duayen mimar x öğrenci’, ‘tasarımcı x maker’ gibi disiplinler arası karşılaşmalara ve buluşmalara alan açıldı ve gelecek dönemde de yeni sanatçıları ağırlaması bekleniyor.

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