09.10.2020 - 14:07 |
Fazıl Say'dan yeni albüm Şu Dünyanın Sırrı
Fazıl Say’ın, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği şarkı albümlerinin dördüncüsü olan yeni albümü “Şu Dünyanın Sırrı” 16 Ekim'de ACM etiketiyle tüm dijital platformlarda ve müzik mağazalarında CD & Plak formatında yerini alacak.
Say şarkılarını güçlü sesi ile solist Serenad Bağcan seslendirirken; vurmasazlarda Aykut Köselerli, viyolonselde ise Jamal Aliyev performans gösteriyor.
Yûnus Emre’den Sabahattin Ali’ye…
Büyük oranda şan ve piyanonun baş rolü oynayacağı yalınlıkta, görkemli bir orkestrasyondan uzak, 45 dakikalık bir müzik olan albümde; Yûnus Emre, Pîr Sultan Abdal, Sabahattin Ali, Kaygusuz Abdal, Aziz Nesin, Metin Altıok ve Ömer Hayyam şiirleri yer alıyor. Sanatçının, İlk Şarkılar (2013), Yeni Şarkılar (2015) ve Güz Şarkıları (2017) adından üç şarkı albümü daha bulunuyor.
ŞU DÜNYANIN SIRRI, 8 ŞARKI, OP. 89
- Ayna ~ Ömer Hayyam
- Sen Derviş Olamazsın ~ Yûnus Emre
- Ruhumun Dalgaları ~ Sabahattin Ali
- Ergene Köprüsü ~ Kaygusuz Abdal
- Ses (Sıvas Acısı) ~ Aziz Nesin
- Kendinin Avcısı ~ Metin Altıok
- Dönen Dönsün ~ Pîr Sultan Abdal
- Aşkın Elinden (Kumru Ballad) ~ Yûnus Emre