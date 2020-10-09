Fazıl Say'dan yeni albüm Şu Dünyanın Sırrı

Say şarkılarını güçlü sesi ile solist Serenad Bağcan seslendirirken; vurmasazlarda Aykut Köselerli, viyolonselde ise Jamal Aliyev performans gösteriyor.

Yûnus Emre’den Sabahattin Ali’ye…

Büyük oranda şan ve piyanonun baş rolü oynayacağı yalınlıkta, görkemli bir orkestrasyondan uzak, 45 dakikalık bir müzik olan albümde; Yûnus Emre, Pîr Sultan Abdal, Sabahattin Ali, Kaygusuz Abdal, Aziz Nesin, Metin Altıok ve Ömer Hayyam şiirleri yer alıyor. Sanatçının, İlk Şarkılar (2013), Yeni Şarkılar (2015) ve Güz Şarkıları (2017) adından üç şarkı albümü daha bulunuyor.

ŞU DÜNYANIN SIRRI, 8 ŞARKI, OP. 89