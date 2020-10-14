MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri ‘Feminist Çizgi Romancılar’ semineri online
ABONE OL
14.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Feminist Çizgi Romancılar’ semineri online

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul’daki İsveç Araştırma Enstitüsü’nün iş birliğiyle düzenlenen “Feminist Çizgi Roman/cılar” semineri bu akşam çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

‘Feminist Çizgi Romancılar’ semineri online

Zeynep Serinkaya Winter’ın moderatörlüğünde yapılacak seminerde, İsveçli ve Türkiyeli çizgi roman sanatçıları ve karikatüristler, her iki ülkedeki feminist çizgi romanlar üzerine konuşacak. Ayrıca her iki ülkenin gelenek ve sanatsal çizgilerindeki benzerlikler ve farklılıklar da tartışılacak. Seminere Bayan Yanı editörü ve karikatürist Ramize Erer, İsveç çizgi roman dergisi Galago‘dan Rojin Petrow ile İsveçli karikatürist Elin Lucassi ve Giresun Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden feminist mizah araştırmacısı Gamzehan Binici katılımcı olacak. Etkinlik Türkiye saatiyle 19.00’da Zoom üzerinden yapılacak.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kansere bağlı ölümler artacak’ uyarısı

‘Kansere bağlı ölümler artacak’ uyarısı

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Boğaziçi’nden Afrika’da yoksullukla mücadeleye destek

Boğaziçi’nden Afrika’da yoksullukla mücadeleye destek

Sıradaki Haber