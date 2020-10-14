‘Feminist Çizgi Romancılar’ semineri online

Zeynep Serinkaya Winter’ın moderatörlüğünde yapılacak seminerde, İsveçli ve Türkiyeli çizgi roman sanatçıları ve karikatüristler, her iki ülkedeki feminist çizgi romanlar üzerine konuşacak. Ayrıca her iki ülkenin gelenek ve sanatsal çizgilerindeki benzerlikler ve farklılıklar da tartışılacak. Seminere Bayan Yanı editörü ve karikatürist Ramize Erer, İsveç çizgi roman dergisi Galago‘dan Rojin Petrow ile İsveçli karikatürist Elin Lucassi ve Giresun Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden feminist mizah araştırmacısı Gamzehan Binici katılımcı olacak. Etkinlik Türkiye saatiyle 19.00’da Zoom üzerinden yapılacak.



