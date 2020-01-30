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30.01.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Feridun Oral kitaplarına rekor çeviri

Türk çocuk edebiyatının en önemli isimlerinden ressam, yazar ve illüstratör Feridun Oral’ın kitaplarının, aralarında Almanya, Fransa, ABD ve Japonya’nın bulunduğu 19 ülkede basılan kitaplarının 68’inci çevirisi yayımlandı.

Feridun Oral kitaplarına rekor çeviri

Oral, çevrilen 19 kitaptan 12’sini hem yazmış hem de resimlemişti. Oral, 2017’de yurt  dışında en çok eseri yayımlanan yazar olarak 2017 TET İhracaat Başarı Ödülü’nü ve ardından 2019’da da Bologna İllüstratörler Sergisi’ne seçilen illüstrasyonlarıyla da “Mükemmellik” ödülünü almıştı. Oral’ın kitapları Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanıyor. 

MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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