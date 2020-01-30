Feridun Oral kitaplarına rekor çeviri

Oral, çevrilen 19 kitaptan 12’sini hem yazmış hem de resimlemişti. Oral, 2017’de yurt dışında en çok eseri yayımlanan yazar olarak 2017 TET İhracaat Başarı Ödülü’nü ve ardından 2019’da da Bologna İllüstratörler Sergisi’ne seçilen illüstrasyonlarıyla da “Mükemmellik” ödülünü almıştı. Oral’ın kitapları Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanıyor.