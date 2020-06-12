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12.06.2020 - 14:18 |

Ferzan Özpetek'in İtalya'da çok satan romanı yakında Türkçede

Ferzan Özpetek’in İtalya’da çoksatarlar listesinden inmeyen kitabı Bir Nefes Gibi çok yakında Türkçede!

Ferzan Özpetek'in İtalya'da çok satan romanı yakında Türkçede

Ferzan Özpetek’in yeni romanı Bir Nefes Gibi İtalya’da okurları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Bir Nefes Gibi İtalya’da kısa sürede çoksatarlar listelerinde birinci sıraya yükseldi. Yayımlandığı ilk hafta 3.baskıya ulaşan kitap, okurların yoğun ilgisi ve beğenisi üzerine ikinci haftasında 4.baskısını gerçekleştirdi.

Okurların yorum ve paylaşımlarıyla İtalya’da büyük başarı yakalayan kitap haziran ayının sonunda Can Yayınları etiketiyle Türkiye’de yayımlanacak.

Ferzan Özpetek, yeni romanı Bir Nefes Gibi’de okurlarını Roma ile İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında, iç içe geçen yaşamları ve yazgıları anlatan gizemli bir yolculuğa çıkarıyor.

Yayımlanan iki kitabıyla büyük ilgi gören Ferzan Özpetek’in İstanbul Kırmızısı kitabının filmi de 2017’de seyircisiyle buluşmuştu. 

Ferzan Özpetek Covid-19 döneminde sağlık görevlileri için "Beyaz Önlüklüler Günü" ilan edilmesi önerisiyle de İtalya’da gündeme oturmuştu.

Ferzan Özpetekin İtalyada çok satan romanı yakında Türkçede

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