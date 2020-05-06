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06.05.2020 - 13:41 |

"FESTTOGETHER EVDE” 9 Mayıs'ta

İlki geçtiğimiz sene gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether, bu sefer İhtiyaç Haritası aracılığıyla Covid-19 salgını sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlara destek olmak için 9 Mayıs Cumartesi evlere konuk olmaya hazırlanıyor.

"FESTTOGETHER EVDE” 9 Mayıs'ta

2015 yılında kurulan, doksan binden fazla üyesi olan, 350 sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yapan ve bugüne kadar 1,5 milyondan fazla ihtiyacı gidermiş bir online platform olan İhtiyaç Haritası, festivalde de gün boyu toplanacak desteklerle salgından kaynaklanan ihtiyaçları karşılayacak.

 

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak destekçilere ulaşmayı hedefleyen Festtogether’da gün boyu birçok ünlü ismin katılacağı konserler ve sohbetler gerçekleştirilecek. “Festtogether Evde”, 9 Mayıs Cumartesi tüm gün boyunca NetD ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayınlanacak.

 

Festivalin Ev Sahipleri:

Alina Boz, Bade İşçil, Didem Balçın, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Hayal Köseoğlu, Hazal Kaya, İbrahim Selim, İrem Sak, Kubilay Aka, Melikşah Altuntaş, Melis Sezen, Meriç Aral, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Öykü Karayel, Pınar Deniz, Sarp Apak, Şebnem Bozoklu, Tanem Sivar, Yekta Kopan, Yıldıray Şahinler

 

Festivalin Misafirleri:

Adamlar, Athena, Ayben, Ayşe Tütüncü, Baba Zula, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Ceylan Ertem, Ekin Beril, Elektro Hafız, Emir Yargın, Emre Kula, Erdem Yener, Fatma Turgut, Fazıl Say, Fuat Güner, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gripin, Islandman, Kalben, Karsu, Kerem Görsev, Manga (Ferman Akgül), Melike Şahin, Nova Norda, Nükhet Duru, Özge Fışkın, Pera, Redd, Sertab Erener, Sıla, Şanışer, Şevval Sam, Tuluğ Tırpan, Ufuk Beydemir, Yeni Türkü, Zeynep Doruk

 

Günün Panelleri:

UNDP ve Mert Fırat ile İklimce Sohbetler

İhtiyaç Haritası Paneli

Tider ile Pandemide İnovatif Çözümler

Google ve Özgür Bolat ile Djital Ebeveynlik

Sivil Toplum Kuruluşlarının Dayanışma Hikayesi

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