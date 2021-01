Filiz Ova Zorlu PSM'nin yeni genel müdürü oldu

Kapılarını sanatseverlere açtığı ilk günden bu yana, Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sunmayı amaç edinen ve bu yönde pek çok ilke imza atan Zorlu PSM’de Genel Müdürlük görevini deneyimli sanat yönetmeni Filiz Ova üstlendi.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova yaptığı açıklamada “Zorlu PSM gibi kültür sanatın buluşma noktası olmuş, içinde bulunduğu coğrafyanın çekim merkezi haline gelmiş bir kurumda Genel Müdürlük görevini üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kıymetli ekip arkadaşlarımın emekleri ve katkılarıyla bugüne gelen Zorlu PSM’yi çok daha iyi bir noktaya götürme sorumluluğumuz olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova kimdir?

Filiz Ova, lise öğrenimini Almanya’nın Esslingen şehrinde tamamladıktan sonra Tübingen Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Amerikan Edebiyatı eğitimi aldı. 2014 yılında Amerika’nın önde gelen kültür sanat danışmanlık şirketlerinden Devos Institute for Arts Management’in Kennedy Center for The Performing Arts ve Maryland Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen uluslararası eğitim programına dahil olan Ova, Türkiye’den bu programa kabul gören ilk sanat yönetmeni oldu. Tüm dünyadan sanat yöneticilerinin katıldığı 3 yıllık eğitim programı ile eş zamanlı New York’ta bulunan International Society for the Performing Arts tarafından hayata geçirilen global burs programına dahil oldu.

Kariyerine 2006 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda başlayan Filiz Ova, kurumun medya ilişkileri bölümünde görev alarak, vakfın düzenlediği tüm festival, bienal ve etkinliklerin uluslararası medya iletişiminde rol aldı. İKSV’deki görevinin ardından 2008 yılında İş Sanat’a transfer olan Ova, Sanat Yönetmeni Yardımcısı olarak başladığı görevini, kurumdan ayrıldığı 2018 yılına kadar Sanat Yönetmeni olarak sürdürdü. Kültür sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan İş Sanat, Filiz Ova’nın liderliğinde hem klasik müzik, caz, modern dans ve yerli sanatçıların özel projeleri ile içerik çeşitliliğini artırdı hem de çocuklar ve genç izleyicilere yönelik geliştirdiği etkinliklerle toplumun her kesiminin kültür sanat etkinliklerine erişimi konusunda önemli bir misyon üstlendi.

Ova, halen Zorlu PSM’deki Genel Müdürlük görevinin yanında, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin “Sanat ve Kültür Yönetimi” bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak sağlıklı ve sürdürülebilir kültür kurumlarının yönetimini ele alan “Mekan ve Lojistik” dersi veriyor.