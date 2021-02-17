Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında Filmimin Hikâyesi yarışması için başvurular başladı. Minik sinemaseverlerin hayallerindeki hikâyelerin kağıda dökülüp gerçeğe dönüşeceği yarışma, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin katılımına açık olacak.

Geleceğin başarılı yazar ve senaristlerinden biri olmak isteyen 8-13 yaş (1 Ocak 2009-31 Aralık 2014 tarihleri arasında doğanlar) arasındaki çocuklar, konu sınırlaması olmaksızın istedikleri hikâyeyi yazarak Filmimin Hikâyesi yarışmasına katılabilecekler. cocukfestivali.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular için son tarih ise 15 Mart 2021.

Hayalden Kitaba, Kitaptan Filme Uzanan Bir Macera

Yarışma kapsamında yazılacak hikâyeler arasından jüri üyeleri tarafından seçilecek 50 hikâye bir kitaba basılacak. Kitaba basılan hikâyeler arasından birinci seçilen öğrenci ise ailesiyle birlikte İstanbul’a gelip bir hafta konaklama fırsatı bulacak ve bu süre boyunca İstanbul’u gezip tanıyacak. Kazanan öğrenci bunun yanı sıra tecrübeli bir yönetmen eşliğinde yarışmada birinci olan hikâyesini filme çekip hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek. Festivalin ödül töreninde Filmimin Hikâyesi yarışmasının birincisi büyük ödül dizüstü bilgisayarın sahibi olacak.

Filmimin Hikâyesi Yarışmasında Geçtiğimiz Yıl

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin tüm illerinden 8-13 yaş arası çocukların büyük ilgi gösterdiği Filmimin Hikâyesi yarışmasına toplam 84 başvuru gerçekleşmişti. Gazeteci ve Yazar Yalvaç Ural başkanlığında; Oyuncu Beste Bereket, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, Yapımcı ve Avukat Burhan Gün, Sinema Yazarı Senem Erdine ve Senarist Zafer Külünk’ten oluşan Filmimin Hikâyesi Yarışması Ana Jüri Üyeleri, yarışmanın birincisini Bizim Köyde Macera adlı hikâyesiyle Fatma Yoksulolarak belirlemişti. Fatma Yoksul, büyük ödül olan dizüstü bilgisayarı kazanırken yazdığı hikâyenin de filmini, yönetmen Emre Kavuk ile birlikte çekerek hayalini gerçeğe dönüştürmüştü.