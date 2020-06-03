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03.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Filmmor çevrimiçi

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi, atölye, paneller; online buluşmalar var. Festival, Mart-Mayıs 2020’de 7 şehirde yapılması planlanmıştı.

Filmmor çevrimiçi

Hak Odaklı Sinema, Kadınların Sineması, Feminist Kadraj, Bedenimiz Bizimdir, Cinsiyetler ve Filmi Takip bölümlerinin yer aldığı festival, Feminist Bellek bölümünde bu yıl öykülü sinemanın kurucusu Alice Guy-Blaché’yi, Feminist Kadraj bölümünde Claire Pijman’ı ağırlıyor. Filmmor web sitesinden izlenebilecek festivalde online panel, söyleşi ve atölyeler de yapılacak. Festivalin yine online olarak gerçekleştirilecek kapanışında bu yılın Altın Bamya Ödülleri de açıklanacak. Tüm film ve etkinlikler www.filmmor.org adresinden kayıt yaptırarak İngilizce-Türkçe altyazı ve çeviriyle ücretsiz olarak izlenebilecek. 

Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı videoABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için siyahi bir bebeğe süt içirdiği videosunu paylaştı.
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