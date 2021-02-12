12.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Filmmor’dan 13 isim ayrıldı
Filmmor Kadın Kooperatifi’nde (Filmmor) görev yapan 13 isim şiddet ve ayrımcılık argümanıyla kurumdan ayrıldığını açıkladı.
“Şiddet ve ayrımcılık içeren telaffuz ve aksiyonların devam ettiği” gerekçesiyle kurumdan ayrıldıklarını duyuran 13 isim, ayrılma gerekçelerininin yer aldığı bir metin yayımladı ve şu ifadelere yer verdi:
“Medya ve sinema alanlarında hak temelli bedellerin özellikle finansal ve politik yollarla suistimal edilerek şahsî çıkarlara hizmet etmek uğruna kullanılmasını tasa ve öfkeyle izliyoruz” dedi.