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12.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Filmmor’dan 13 isim ayrıldı

Filmmor Kadın Kooperatifi’nde (Filmmor) görev yapan 13 isim şiddet ve ayrımcılık argümanıyla kurumdan ayrıldığını açıkladı.

Filmmor’dan 13 isim ayrıldı

“Şiddet ve ayrımcılık içeren telaffuz ve aksiyonların devam ettiği” gerekçesiyle kurumdan ayrıldıklarını duyuran 13 isim, ayrılma gerekçelerininin yer aldığı bir metin yayımladı ve şu ifadelere yer verdi:

“Medya ve sinema alanlarında hak temelli bedellerin özellikle finansal ve politik yollarla suistimal edilerek şahsî çıkarlara hizmet etmek uğruna kullanılmasını tasa ve öfkeyle izliyoruz” dedi. 

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