21.01.2021 - 11:19 |
Finans tarihinin kökenleri Tellekt'te
İmparatorlar, kilise liderleri ve finans dünyasının iplerini ellerinde bulunduran zengin ailelerin yanı sıra tarih kitaplarında pek rastlanmayan renkli kişiliklerin boy gösterdiği ve ilginç anekdotların yer aldığı Paranın İcadı, doyurucu ve keyifli bir okuma serüveni vaat ediyor.
Alessandro Marzo Magno, okurları günümüz finans sisteminin kökenlerine doğru, paranın kalbinin attığı Ortaçağ ve Rönesans İtalya’sını odağına alarak bir keşif gezisine çıkarıyor: Tüccar ve zanaatkârların tarih sahnesinde belirmesiyle gerçekleşen değişim; madenî paranın ticari bir mala dönüşmesiyle tüccarın bankere evrilişi; darphanelerin, bankaların, sigorta ve kredi kuruluşlarının, kalpazanlığın ve tefeciliğin serüveni; yükselişler ve iflaslar; iflasların beraberinde getirdiği kamu bankacılığıyla devletin bankere, bankanın ise devlete dönüşüm süreci gibi finans evrenine dair temel izlekler...