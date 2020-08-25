Fişekhane'de açık hava sinema seçkisi

2 -26 Eylül tarihleri arasında, sinema severler ile buluşmaya hazırlanan Fişekhane Açık Hava Sineması, Başka Sinema iş birliği ile haftanın üç günü boyunca farklı kategorilerde bağımsız filmleri izleyici ile buluşturuyor. Filmlerin konularına göre gruplandırılan film programları, “Başka Çarşambalar”, “Ufuk Açan Cumalar” ve “Tatlı Cumartesiler” olarak haftanın üç günü boyunca Fişekhane’nin tarihi atmosferinde muhteşem bir deneyim sunuyor.

Başka Sinema’nın bağımsız film seçki açılışı, 2 Eylül tarihinde Federico Fellini’nin 1960 yapımı unutulmaz Fransız -İtalyan filmi “La Dolce Vita” ile başlıyor. Eylül ayında toplam 12 filmin gösterileceği seçkide; “La Dolce Vita” , “2040”, “Yeni Baştan”, “Arizona Dream”, “Proxima”, “Parasite”, “Bozkır”, “Seberg”, “A Faithful Man”, “Carol”, “Sinek Kuşu”, “The Farewell” filmleri yer alıyor.

Büyükyalı’nın içinde yer alan Fişekhane, eğlence, kültür-sanat ve gastronomiyi tarihi atmosferinde buluşturmaya devam ediyor. Fişekhane, açık havada sinema keyfi sunarak, film severlere unutulmaz bir deneyim imkanı sağlıyor.

Birbirinden güzel yerli ve yabancı filmler, Demirhane caddesinde bulunan , 1845 yılında, Fişekhane’de yer alan üretim atölyelerinin buhar bacısı olarak inşa edilen tarihi su kulesinin bulunduğu açık alanda sinema tutkunlarını bekliyor.

Şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk getiren Fişekhane’nin zengin etkinlik takviminde, her yaşa ve her beğeniye dokunan, birbirinden farklı ve ayrıcalıklı konseptler bulunuyor.

Büyükyalı Fişekhane, sinema günleri ile, açık alanda, doğal ve temiz hava sirkülasyonuna sahip ferah ortamının yanı sıra tüm hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar uygulayarak, ziyaretçilere güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir film seyri imkanı sunuyor.

**Fişekhane Açık Hava Sineması sınırlı sayıda misafir kabul edip maksimum 100 kişi ağırlamaktadır.

Detaylı program ve biletlere biletix’ten ulaşmak mümkün.

Program:

2 Eylül – DOLCE VITA

4 Eylül – 20405 Eylül – YENİ BAŞTAN

9 Eylül – ARIZONA DREAM

11 Eylül – PROXIMA

12 Eylül – PARASITE

16 Eylül – BOZKIR

18 Eylül – SEBERG

19 Eylül- A FAITHFUL MAN

23 Eylül – CAROL

25 Eylül – SİNEK KUŞU

26 EYLÜL - THE FAREWELL