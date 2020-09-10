Fişekhane'de eylül etkinlikleri

Ayrıca Eylül ayında, Latife Tekin’in romanından uyarlanan ve 2017’den beri kapalı gişe sahnelenen “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit”, kadrosunda birbirinden yetenekli genç ve ödüllü tiyatrocuların yer aldığı “İstila!”ve “Çizmeli Kedi” çocuk oyunu da tiyatroseverlerin kaçırmaması gereken oyunlar arasında yerini aldı.

Fişekhane, tarih kokan açık hava atmosferiyle sanat severlere; yetişkin, çocuk oyunları ve konserlerle sanat ve müzik dolu nefes aldıran bir Eylül ayı yaşatıyor.

Büyükyalı Fişekhane’deki Taş Meydan’da gerçekleştirilen konserler ve oyunlar, yeni normalleşme tedbirleri kapsamında düzenleniyor. Konserde oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yapılıyor. Doğal ve temiz hava sirkülasyonuna sahip ferah ortamının yanı sıra tüm hijyen kuralları en ince ayrıntısına kadar uygulanarak konuklara güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir tiyatro ve konser izleme ortamı sunuluyor.