‘Forrest Gump’ın yazarı hayatını kaybetti

Ivey, “Alabama’nın en yetenekli yazalarından birini kaybettiğini öğrenince çok üzüldüm. Winston Groom, ‘Forrest Gump’ ile hatırlanacak olsa da o yeteneki bir gazeteci ve Amerikan tarihinin önemli bir yazarıydı” dedi. Yazarın ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Groom’un “Forrest Gump” isimli kitabı, başrollerinde Tom Hanks ile Robin Wright’ın yer aldığı 1994 yapımı filme uyarlanmıştı. Film, Akademi Ödülleri’nde En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere altı Oscar kazanmıştı. Groom, Amerikan iç savaşı da dahil toplamda 16 kitap yazdı.