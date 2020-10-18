MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Fotoğrafın kalbi İstanbul’da atıyor
ABONE OL
18.10.2020 - 07:00 | | FOTOĞRAF SERVİSİ

Fotoğrafın kalbi İstanbul’da atıyor

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen 212 Photography İstanbul, atölye ve söyleşilerle devam ediyor.

Fotoğrafın kalbi İstanbul’da atıyor

Festival, merkezi olan Yapı Kredi Bomontiada’nın yanı sıra beş farklı rotayla fotoğraf severleri keşif turuna çıkarıyor. Festival direktörü Banu Tunçağ, şehri keşfetmeyi teşvik eden programlarında büyük bir adım attıklarına vurgu yapıyor: “Hedefimiz şehri sahiplenen bir etkinlik olmak. Tabii dünyadaki festivalleri takip eden sanatseverlerin rotasına dahil olmak da istiyoruz. Festival İstanbul’un en önemli beş noktasına yayıldı.”

Çevrimiçi yayınlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla ve OPPO sponsorluğunda düzenlenen 212 Photography İstanbul, bugün akşam saatlerine dek sanatseverlere kapılarını açık tutacak. Pandemi sebebiyle sergiye kısıtlı olarak fiziksel katılım sağlanıyor ancak kayıt altında alınan atölye ve söyleşiler, önümüzdeki günlerde çevrimiçi ortamda fotoğraf severlerle buluşacak. Sergi kapsamına geçtiğimiz yıl dahil olan atölye ve söyleşiler bu yıl da devam ediyor. Keşif rotasına dahil olan atölyelerden biri olan Gezici Atölye, katılımcılara Metin Çavuş ve Burcu Böcekler rehberliğinde İstanbul’un belirli bölgelerini turlama ve fotoğraflama imkanı sağlıyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Troya Müzesi tarihe ışık tutuyor

Troya Müzesi tarihe ışık tutuyor

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Tarih içinde alışveriş keyfi

Tarih içinde alışveriş keyfi

Sıradaki Haber