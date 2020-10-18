Fotoğrafın kalbi İstanbul’da atıyor

Festival, merkezi olan Yapı Kredi Bomontiada’nın yanı sıra beş farklı rotayla fotoğraf severleri keşif turuna çıkarıyor. Festival direktörü Banu Tunçağ, şehri keşfetmeyi teşvik eden programlarında büyük bir adım attıklarına vurgu yapıyor: “Hedefimiz şehri sahiplenen bir etkinlik olmak. Tabii dünyadaki festivalleri takip eden sanatseverlerin rotasına dahil olmak da istiyoruz. Festival İstanbul’un en önemli beş noktasına yayıldı.”



Çevrimiçi yayınlanacak



Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla ve OPPO sponsorluğunda düzenlenen 212 Photography İstanbul, bugün akşam saatlerine dek sanatseverlere kapılarını açık tutacak. Pandemi sebebiyle sergiye kısıtlı olarak fiziksel katılım sağlanıyor ancak kayıt altında alınan atölye ve söyleşiler, önümüzdeki günlerde çevrimiçi ortamda fotoğraf severlerle buluşacak. Sergi kapsamına geçtiğimiz yıl dahil olan atölye ve söyleşiler bu yıl da devam ediyor. Keşif rotasına dahil olan atölyelerden biri olan Gezici Atölye, katılımcılara Metin Çavuş ve Burcu Böcekler rehberliğinde İstanbul’un belirli bölgelerini turlama ve fotoğraflama imkanı sağlıyor.