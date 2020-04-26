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26.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Frankenstein’ evlere geliyor

The National Theatre, koronavirüs salgını süresince başlattığı “National Theatre at Home” projesi kapsamında oyunlarını online olarak yayınlamaya devam ediyor.

‘Frankenstein’ evlere geliyor

Tiyatro, önümüzdeki hafta Danny Boyle tarafından yönetilen “Frankenstein”ı ve Ralp Fiennes ile Sophie Okonedo’nun oynadığı “Antony and Cleopatra” oyununu Youtube hesabından ücretsiz olarak sanatseverlere sunacak. Nick Dear’in 2011 yılına ait “Frankenstein” uyarlamasında, Benedict Cumberbatch ve Jonny Lee Miler farklı gecelerde Doktor Frankenstein’ı ve Yaratık’ın rollerini dönüşümlü olarak oynamıştı. İzleyiciler, 30 Nisan ve 1 Mayıs akşamlarında bu iki versiyonu da görebilecekler. Simon Godwin’in 2018 yılında Hildegard Bechtler tarafından tasarladığı “Antony and Cleopatra” oyununu ise 7 Mayıs akşamı izleyicisiyle buluşacak. The National Theatre, haftalık tiyatro akışının yanı sıra spor, tarih ve tiyatro hakkında soruların yer aldığı bir sanal sınav da düzenleyeceğini açıkladı. Bu sınavın birincisinde ise 27 Nisan’da Helen Mirren, Lenny Henry ve Lesley Manville ve Ian McKellen sorular soracak. 

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