13.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Fransız Sinemateki’nden ücretsiz filmler
Fransız Sinemateki, yeni dijital platformu Henri’de her akşam arşivinden bir filmi ücretsiz olarak yayınlamaya başladı.
Kurucularından Henri Langlois nedeniyle Henri adını alan dijital platform, dünya genelinde yayın yapıyor. Fransız Sinemateki, yeni dijital platformunda her akşam bir filmi ücretsiz olarak yayınlayacak. Henri’de paylaşılan ilk film ise 1928 yapımı “The Fall of the House of Usher / La chute de la maison Usher” oldu. Edgar Allan Poe‘nun kısa hikâyesinden uyarlanan film, Jean Epstein‘in yönettiği bir yapım. Filmin uyarlama senaryosunda ise Luis Buñuel’in imzası bulunuyor. l
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.