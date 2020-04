Fransız Sinemateki’nden ücretsiz filmler

Kurucularından Henri Langlois nedeniyle Henri adını alan dijital platform, dünya genelinde yayın yapıyor. Fransız Sinemateki, yeni dijital platformunda her akşam bir filmi ücretsiz olarak yayınlayacak. Henri’de paylaşılan ilk film ise 1928 yapımı “The Fall of the House of Usher / La chute de la maison Usher” oldu. Edgar Allan Poe‘nun kısa hikâyesinden uyarlanan film, Jean Epstein‘in yönettiği bir yapım. Filmin uyarlama senaryosunda ise Luis Buñuel’in imzası bulunuyor. l