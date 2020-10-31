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31.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Frida’nın hayaleti dolaşıyor!

Amerikalı yazar Arianna Davies “What Would Frida Do?” isimli yeni kitabında, Frida Kahlo’nun ruhunun, sanatçının Meksika’daki müzesinin odalarında dolaştığını iddia etti.

Frida’nın hayaleti dolaşıyor!

Artnet’teki haberde Davis’in kitabında Kahlo’nun eski evi olan müzenin küratörlerinin, sanatçının hayaletinin bazen hava karardıktan sonra evine döndüğünü ve müzede sergilenen kıyafetlerini giydiğini anlattığını belirtti. Kaliforniya merkezli internet sitesi Southbay’da yayımlanan bir makalede ise Marlene Stnrang, “Müzenin müdürü bize, Kahlo’nun bodrumdaki ofisinden kimse yokken ayak seslerini duyduğunu itiraf etti” ifadelerine yer verdi. Bu hikâyelerin yanı sıra Kahlo’nun cesedi yakılırken ayağa kalktığı, gülümsediği ve saçları alev alırken başının etrafında bir alev tacı oluştuğuna ilişkin efsane de hâlâ anlatılıyor. Müzenin yöneticisi Hilda Trujillo ise “Frida Kahlo Müzesi, bu konuyla ilgili açıklama yapamaz” dedi.

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