Fringe Festival’de ücretsiz atölyeler

Programda Türkiye’den ve yurtdışından festivale katılan ekiplerin yönetiminde 4’ü Zoom üzerinden online olarak, biri ise fiziksel olarak gerçekleştirilecek ücretsiz 5 atölye yer alıyor. Sınırlı sayıda katılım olacak tüm atölyelere katılım için fringeistanbul.com üzerinden kayıt yapılabiliyor. Istanbul Fringe Festival 2020 Online, resmi sponsoru CarrefourSA ve destek sponsorları +1 ve BMI’ın katkılarıyla YouTube, Zoom, WhatsApp ve diğer sosyal medya mecralarında ücretsiz olarak gerçekleşecek.



