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13.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Fringe Festival’de ücretsiz atölyeler

Bu yıl 21 - 27 Eylül arasında, ikincisi online olarak gerçekleştirilecek Istanbul Fringe Festival’in atölye programı açıklandı.

Fringe Festival’de ücretsiz atölyeler

Programda Türkiye’den ve yurtdışından festivale katılan ekiplerin yönetiminde 4’ü Zoom üzerinden online olarak, biri ise fiziksel olarak gerçekleştirilecek ücretsiz 5 atölye yer alıyor. Sınırlı sayıda katılım olacak tüm atölyelere katılım için fringeistanbul.com üzerinden kayıt yapılabiliyor. Istanbul Fringe Festival 2020 Online, resmi sponsoru CarrefourSA ve destek sponsorları +1 ve BMI’ın katkılarıyla YouTube, Zoom, WhatsApp ve diğer sosyal medya mecralarında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

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