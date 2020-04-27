Fuat Güner ve Mark Eliyahu'dan yeni şarkı

Mark Eliyahu, karantinadan önce İstanbul'un en güzel yerlerinde video klibi çekilen şarkı ile ilgili duygularını şu cümleler ile dile getirdi: “Türkiye ve kültürü benim için her zaman çok özeldi. Türk halkı, kültürü ve elbette müziğinden çok etkilendim. Son 5 yılda Türkiye'deki hayran kitlem büyüdü ve Türkiye'de çok zaman geçiriyorum. İlk Türkçe şarkımı yapmak için doğru zamanı ve doğru kişiyi bekliyordum.

Fuat Güner ile tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Fuat Güner ile, dünyanın dört bir yanında müzisyenlerle buluştuğu, röportaj yaptığı ve beraber çaldığı harika TV programı 'Aramızda Müzik Var' sayesinde tanıştık. Benimle bir bölüm çekmek istediklerinde buluştuk ve tanıştığımız ilk saniyeden itibaren iletişimimiz hiç kopmadı.

Sözlerine devam eden Eliyahu, "Bu şarkıyı bestelediğimde, Fuat Güner'in yazacağı şarkı sözlerini duyabiliyordum, bu yüzden onunla iletişime geçtim, o da şarkıyı sevdi ve müziğe tam olarak uyan harika sözler yazdı. Bu şarkıda kendisi ile çalışmak, benim için büyük bir ayrıcalıktı ve asla unutamayacağım çok özel bir deneyim oldu." dedi.