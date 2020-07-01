Fuat Sevimay'ın yeni kahramanı James Joyce

Editörünün, roman, öykü ve çocuk kitaplarından tanıdığımız “Fuat Sevimay’ın kaleminden gizemli, komik ve tanıdık bir roman” olarak tanımladığı 512 sayfalık “Benden’iz James Joyce”; ‘kahraman kültünü yıkarak sıradan insanın tek bir gününü yücelten Ulysses ile edebiyatın zirvesine çıkan’, dünya edebiyatının önemli yazarlarından James Joyce'u ve eserlerini daha iyi anlamak, hatta onunla arkadaş olmak için iyi bir imkân sunuyor okurlara.

1882 ve 1941 yılları arasında yaşamış İrlandalı yazar, şair, öğretmen ve edebiyat eleştirmeni James Joyce, 2013 yılının İstanbul’unda çevirmeni ile karşılaşıyor ve ortaya ‘yazarın çevirmene, çevirmenin okura, okurun kitaba dönüştüğü bir şey’ çıkıyor…