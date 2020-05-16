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16.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Furiosa, Charlize Theron değil

George Miller, “Mad Max: Fury Road”un merkeze aldığı Furiosa karakterinin gençliğine odaklanan yeni “Mad Max” filmi hakkında konuştu.

Furiosa, Charlize Theron değil

Miller, rol için Charlize Theron’u CGI ile gençleştirmeyi düşündüklerini, ancak sonunda bundan vazgeçip yeni bir oyuncu için arayışa geçtiklerini açıkladı. “Mad Max: Fury Road” gösterimdeyken devam filmleri üzerinde çalıştığını belirten Miller, bu filmlerden birinin Furiosa karakterine odaklanacağını açıklanmıştı. “Mad Max: Fury Road”un çekimleri başlamadan önce yazılan film, Furiosa karakterinin gençliğini konu alıyor.

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