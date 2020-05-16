Furiosa, Charlize Theron değil

Miller, rol için Charlize Theron’u CGI ile gençleştirmeyi düşündüklerini, ancak sonunda bundan vazgeçip yeni bir oyuncu için arayışa geçtiklerini açıkladı. “Mad Max: Fury Road” gösterimdeyken devam filmleri üzerinde çalıştığını belirten Miller, bu filmlerden birinin Furiosa karakterine odaklanacağını açıklanmıştı. “Mad Max: Fury Road”un çekimleri başlamadan önce yazılan film, Furiosa karakterinin gençliğini konu alıyor.