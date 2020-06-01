Galatasaray Ödülü sahiplerini buldu

Bu yıl dokuzuncu kez verilen ve her yıl farklı bir meslek kolunda, alanında fark yaratan isimlerin aldığı Galatasaray Ödülü’nü bu yıl gazeteci yazar Orhan Karaveli ve Ruşen Çakır paylaştı. Youtube’dan canlı olarak izlenen törende Karaveli ve Çakır’a ödüllerini Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber takdim etti. Bu yıl iletişim disiplini altında, Geleneksel Medya ve Yeni Medya başlıklarında verilen ödülün gerekçesinde Orhan Karaveli’nin geçmişten bugüne yazın ve gazetecilik dünyasına katkıları; Ruşen Çakır’ın ise değişen ve dönüşen medyada günün teknolojilerini ve yaklaşımlarını özveri ve cesaretle kullanarak mesleğini icra etme becerisi ve kararlılığı ile ödüle layık görüldüğü vurgulandı.