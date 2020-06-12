Gate 27, ilk misafir sanatçılarını ağırladı

Yüksek lisansını Colombia Üniversitesi’nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma üzerine tamamlayan Melisa Tapan’ın, Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi’nden gelen kültürel mirası geliştirme hedefiyle kurduğu Gate 27’nin danışman küratörlüğünü Beral Madra üstlenirken, danışmanları arasında Dr. Nazan Ölçer, Prof. Dr. Ahu Antmen ve Doç. Dr. Selçuk Artut yer alıyor.



Video paylaşımları



Gate 27 şimdiye kadar Leander Knust (ABD), Didem Erbaş (Türkiye), Michael Bishop (ABD), Lynn Criswell (ABD), Ekin Kano (Türkiye), Carlos Jimenez Cahua (Peru), Eli Bensusan (Türkiye), Christina Dimitriadis (Yunanistan), Ojan Zargarbashi (İran) ve Tamer Nakışçı’nın (Türkiye) içinde bulunduğu, farklı disiplin ve kuşaklardan 11 sanatçıyı ağırladı ve bu sanatçıların üretim yapmalarını sağladı.



Küresel bağlamda hem iklimsel hem de sosyo-ekonomik pek çok zorlukla yüzleşilen bu dönemde, sanatçılara olumlu üretim koşulları sağlayacak projeler geliştirmeye odaklanan Gate 27, kendisine destek veren sanatçılar ve yaratıcı sektörün önde gelen isimlerinin pandemi dönemini nasıl deneyimlediklerini anlattıkları videolarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.



