Gate 27, ilk misafir sanatçılarını ağırladı
Yaratıcı düşünceyi ve üretimi teşvik etmek, disiplinlerarası etkileşim ve paylaşıma zemin yaratmak, yeni işbirliklerine olanak yaratmak, sanat alanındaki farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini kolaylaştırmak, uluslararası işbirliklerine olanak sağlamak, yerel ve uluslararası sanatçı ve kültür üreticileri arasındaki iletişimi geliştirmek amacıyla kurulan Gate 27, İstanbul’da mimari onarımı dünyaca ünlü mimar David Chipperfield tarafından gerçekleştirilen bir yerleşkede faaliyet gösteriyor.
Yüksek lisansını Colombia Üniversitesi’nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma üzerine tamamlayan Melisa Tapan’ın, Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi’nden gelen kültürel mirası geliştirme hedefiyle kurduğu Gate 27’nin danışman küratörlüğünü Beral Madra üstlenirken, danışmanları arasında Dr. Nazan Ölçer, Prof. Dr. Ahu Antmen ve Doç. Dr. Selçuk Artut yer alıyor.
Video paylaşımları
Gate 27 şimdiye kadar Leander Knust (ABD), Didem Erbaş (Türkiye), Michael Bishop (ABD), Lynn Criswell (ABD), Ekin Kano (Türkiye), Carlos Jimenez Cahua (Peru), Eli Bensusan (Türkiye), Christina Dimitriadis (Yunanistan), Ojan Zargarbashi (İran) ve Tamer Nakışçı’nın (Türkiye) içinde bulunduğu, farklı disiplin ve kuşaklardan 11 sanatçıyı ağırladı ve bu sanatçıların üretim yapmalarını sağladı.
Küresel bağlamda hem iklimsel hem de sosyo-ekonomik pek çok zorlukla yüzleşilen bu dönemde, sanatçılara olumlu üretim koşulları sağlayacak projeler geliştirmeye odaklanan Gate 27, kendisine destek veren sanatçılar ve yaratıcı sektörün önde gelen isimlerinin pandemi dönemini nasıl deneyimlediklerini anlattıkları videolarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.