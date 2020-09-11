“Geleceğe Dönüş” müzikali Londra’da

The Guardian’da yer alan habere göre 80’lerin popüler filminin sahne uyarlaması, mart ayında Mancherter Opera House’da sahneleniyordu. Ancak pandemi sebebiyle İngiltere’deki tüm tiyatroların kapanmasıyla birlikte müzikal de iptal edildi. Müzikal, filmdeki gibi Marty McFly adındaki bir gencin, eksantrik bilim insanı Doc Brown tarafından yapılan bir zaman makinesinde kendisini 1955 yılında bulduğunda yanlışlıkla tarihin akışını değiştirmesini ve bunun devamındaki olayları anlatıyor. Oyunda İngiliz oyuncu Olly Dobson genç zaman gezgini Marty McFly’a, Roger Bart ise Doc Emmett Brown karakterine hayat veriyor. Ayrıca müzikalde Alan Silvestri ve Glen Ballard’ın müzikleri ve filmde aralarında Chuck Berry’nin “Johnny B Goode” şarkısının yer aldığı rock’n’roll şarkıları da yer alıyor. Müzikal, 14 Mayıs 2021’de izleyicisiyle buluşacak.