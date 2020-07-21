MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Geleceğin cazcıları seçildi
ABONE OL
21.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Geleceğin cazcıları seçildi

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18’inci kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon İKSV’de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler 27. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde yer alacak.

Geleceğin cazcıları seçildi

Genç Caz konserleri, geçen 17 yıl içerisinde 80’in üzerinde genç müzisyen ve topluluğa dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı sağladı. İstanbul Caz Festivali’nin ardından Genç Caz katılımcıları, başka festivallere de katılma ve Türkiye ile yurtdışındaki çeşitli caz kulüplerinde sahneye çıkma fırsatları buldu.

Seyfi Dursunoğlu'na veda! Son yolculuğuna uğurlandı17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Dursunoğlu'nu son yolculuğunda ünlü isimler yalnız bırakmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

O çocukların tümü iyileşti

O çocukların tümü iyileşti

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Pınar’dan 4 gündür haber yok

Pınar’dan 4 gündür haber yok

Sıradaki Haber