Geleceğin cazcıları seçildi

Genç Caz konserleri, geçen 17 yıl içerisinde 80’in üzerinde genç müzisyen ve topluluğa dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı sağladı. İstanbul Caz Festivali’nin ardından Genç Caz katılımcıları, başka festivallere de katılma ve Türkiye ile yurtdışındaki çeşitli caz kulüplerinde sahneye çıkma fırsatları buldu.