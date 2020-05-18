Genç piyanist Iraz Yıldız'da 19 Mayıs Marşı yorumu

Korona virüs nedeniyle kutlamaların gerçekleştirilemediği bu yıl, Kıraç’ın İstanbul’da seslendirdiği esere piyanoda Iraz Yıldız Antalya’dan eşlik etti.

Iraz Yıldız gerçekleştirdikleri düet ile ilgili “Yıllar önce Cihat Aşkın’ın düzenlediği Muammer Sun gecesinde Muammer Sun’un eserlerini çalmıştım. 19 Mayıs Marşı aslında koro için yazılmış bir eser. Muammer Sun’a ulaşıp eseri çalmak istediğimi söyledim. Kendisi izin vermekle kalmayıp, şarkının orijinal notalarını da iletti. Bu eseri Kıraç’ın daha önce seslendirdiğini biliyordum. Kendisine bu eserde eşlik etmek istediğimi söyledim. Sonrasında kısa sürede performansı kaydedip, dijital ortamda piyano ve vokal kayıtlarını bir araya getirdik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını evde kutladığımız bu yıl, bu muhteşem eseri dinleyicilerle paylaşmak büyük mutluluk” dedi.