Genç ressamdan İzmir’e yardım

Milliyet’e konuşan Gürcüm, satışa sunduğu bu çalışmalarını öğrencilik yıllarında yaptığını ve kendisi için manevi değerinin yüksek olduğunu belirtti. Gürcüm, “Haberleri gördüğümde insanlara yardım etmek istedim. Bunu da en iyi yaptığım işle yapabileceğimi düşündüm. Yardımların bir an önce ulaşması için elimden geldiğince en hızlı şekilde ilerledim. Ben tanınmış bir ressam değilim, daha yolun başındayım. Umarım tanınmış ve hakikaten gelir elde edebilecek sanatçılar da bunu gerçekleştir” dedi. Gürcüm, 400 ile 500 TL arasında fiyat belirlediği çalışmalarından birinin önceki gün satıldığını ve alan kişiye çalışmasını kendi atölyesinde teslim edeceğini belirtti.