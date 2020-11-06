06.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Genç ressamdan İzmir’e yardım
Ressam Erman Gürcüm, önceki gün Instagram hesabı üzerinden satışa sunduğu altı çalışmasından elde edeceği geliri İzmir’deki ailelere ve ailesiz kalan hayvanlara bağışlayacağını açıkladı.
Milliyet’e konuşan Gürcüm, satışa sunduğu bu çalışmalarını öğrencilik yıllarında yaptığını ve kendisi için manevi değerinin yüksek olduğunu belirtti. Gürcüm, “Haberleri gördüğümde insanlara yardım etmek istedim. Bunu da en iyi yaptığım işle yapabileceğimi düşündüm. Yardımların bir an önce ulaşması için elimden geldiğince en hızlı şekilde ilerledim. Ben tanınmış bir ressam değilim, daha yolun başındayım. Umarım tanınmış ve hakikaten gelir elde edebilecek sanatçılar da bunu gerçekleştir” dedi. Gürcüm, 400 ile 500 TL arasında fiyat belirlediği çalışmalarından birinin önceki gün satıldığını ve alan kişiye çalışmasını kendi atölyesinde teslim edeceğini belirtti.