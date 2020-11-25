Genedos konseri çevrimiçi

Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu’nun yer aldığı Genedos caz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuvarla caz severlerin karşısına çıkıyor. Konserde Beatles’dan Joe Henderson’a, John Lennon’dan Charlie Parker’a uzanan bir seçki yer alıyor. Konser, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek ve sezon sonuna kadar erişime açık olacak.