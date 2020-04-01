01.04.2020 - 07:00 |
‘Ghostbusters: AfterlIfe’ ve ‘MorbIus’ ertelendi
Sony Pictures, koronavirüs salgını nedeniyle yedi filminin vizyon tarihini değiştirdi. Bu yaz vizyona girmesi planlanan “Ghostbusters: Afterlife”, “Morbius”, “Greyhound” gibi filmler 2021’e ertelendi.
Sony Pictures’ın yaz aylarında vizyona girecek filmleriyle birlikte vizyon takvimi neredeyse tamamen boşaldı. Bu noktada hâlâ vizyon takviminde yer alan kayda değer yapımlar; “Tenet”, “The French Dispatch”, “Wonder Woman 1984”, “The Green Knight” ve “Free Guy”. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ