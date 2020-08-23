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23.08.2020 - 07:00 | | SANAT SERVİSİ

Gitarist Sherman öldü

Amerikalı alternatif-rock grubu Red Hot Chili Peppers’ın eski gitaristi Jack Sherman, önceki gün 64 yaşında hayatını kaybetti.

Gitarist Sherman öldü

The Guardian’da yer alan habere göre grup, Twitter hesabı üzerinden “Red Hot Chili Peppers ailesinden Jack Sherman’ın öteki dünyalara sorunsuz bir şekilde yelken açmasını diliyoruz” diyerek haberi doğruladı. 

Henüz ölüm nedeni açıklanmayan Sherman, 1984 yılında Red Hot Chili Peppers’ın Amerika’daki ilk turnesinde gitarist Hillel Slovak’ın yerine gruba katılmıştı. Ancak Slovak’ın 1985’te Red Hot Chili Peppers’a geri dönmesiyle Sherman da gruptan ayrılmıştı.

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