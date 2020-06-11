‘Göç filmleri’ne ödüllü dev jüri

Jüride görev alacak diğer isimler; ABD’li oyuncu-yönetmen Danny Lebern Glover, Bosna’nın en iyi oyuncusu olarak anılan Emir Hadzihafizbegovic, Çin asıllı ABD’li oyuncu Joan Chen, Avrupa’nın en bilinen ödüllü kadın yönetmenlerinden Danimarkalı Lone Scherfig, üç Oscar ödüllü İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell, İran’ın Cannes Ödüllü oyuncusu Seyyid Şahap Hüseyni oldu.



Hepsi usta isimler



Danny Lebern Glover, ilk kez “Escape From Alcatraz / Alcatraz’dan Kaçış” filmiyle kamera karşısına geçti. Farklı rollerdeki ustalığıyla ses getiren ve çok yönlülüğüyle dikkati çeken oyuncunun birçok filmi Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi. Emir Kusturica’nın öğrencisi olan Emir Hadzihafizbegovic ise tiyatro da dahil 100’den fazla karakter canlandırdı ve 40’ın üzerinde tiyatro oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.













Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig, Berlin Uluslararası Film Festivali’ndeki Gümüş Ayı aldığı “Italian for Beginners / Yeni Başlayanlar için İtalyanca” ile uluslararası çıkışını gerçekleştirdi. İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell, 1986’ta Derek Jarman’ın “Caravaggio”su için Barok tarzında hazırladığı kaftanlarla girdiği film endüstrisinde 13 kez Oscar’a aday oldu. Yabancı dilde En İyi Film Oscar’ını alan iki İran filminde başrol oyuncusu olan, uluslar arası ününü, İranlı ünlü yazar ve yönetmen Asghar Farhadi ile birlikte çalıştığı “About Elly” (2008), “A Separation” (2011) ve “The Salesman” (2016) filmleriyle edinen Seyyid Şahap Hüseyni, 61. Berlin Film Festivali’nde, “A Separation” filmindeki rolüyle En İyi Oyuncu dalında Gümüş Ayı, 2016 yılında Cannes Film Festival’inde, “The Salesman” filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı. 50’den fazla filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde; ‘En İyi Uzun Metraj Film’ 15 bin euro para ödülünün sahibi olacak. Kazananlar 21 Haziran’da festivalin kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.



Rezervasyon sistemi ile katılım



Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak ilk kez düzenlenen festivalde tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olacak. 50’den fazla filmin gösterileceği festivalde göçün yolculuğuna tanıklık etmek için www.festivalscope.com sitesine üye olmak ve sınırlı sayıda gösterim için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Yine üyeliğin ücretsiz olduğu platformda, film rezervasyonları ise 13 Haziran gece yarısından sonra başlıyor.



Sinemaseverler siteye üye olduktan sonra izlemek istediği filmin linkine tıklayarak videoyu oynatmaya başlıyor. Seçilen film,‘My Films’ listesine ekleniyor ve film rezerve edilmiş oluyor. Her film için sınırlı sayıda kapasite olduğundan rezerve edilen filmin 24 saat içerisinde izlenmesi gerekiyor. İzlenmeyen filmler ‘My Films’ listesinden siliniyor. Böylece bir başka sinemasever için bilet yeniden aktifleştiriliyor. Hak sahipleriyle yapılan anlaşmalar gereği yalnızca Türkiye’de bulunan izleyicilere açık olacak filmler; orijinal dillerinde, İngilizce ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.