Goethe-Institut’dan çevrimiçi program

“Goethe on Demand” adlı programdaki filmler, 30 Haziran’a kadar Vimeo’da ücretsiz izlenebilecek. Gösterilecek filmler arasında Frieder Schlaich’in yönettiği “Çünkü Ben Daha Güzelim / Weil ich schöner bin” dikkat çekiyor. Ayrıca 69. Berlin Film Festivali’nin Berlinale Forum’da gösterilen “Müzik ve Kıyamet / Weitermachen Sanssouci” ve Tilda Swinton’ın başrolünü üstlendiği “Görünmez Çerçeve / The Invisible Frame”, belgesel türündeki Elfi Mikesch’in imzasını taşıyan 2011 yapımı “MONDO LUX Werner Schroeter’in Görüntü Dünyası” da izleyici karşısına çıkıyor. Seçkide 21 film bulunuyor.