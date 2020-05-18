18.05.2020 - 07:00 |
Goethe-Institut’dan çevrimiçi program
Goethe-Institut ve Filmgaleri 451, karantina sürecinde internet üzerinden izlenebilen bir film gösterim programı sunuyor.
“Goethe on Demand” adlı programdaki filmler, 30 Haziran’a kadar Vimeo’da ücretsiz izlenebilecek. Gösterilecek filmler arasında Frieder Schlaich’in yönettiği “Çünkü Ben Daha Güzelim / Weil ich schöner bin” dikkat çekiyor. Ayrıca 69. Berlin Film Festivali’nin Berlinale Forum’da gösterilen “Müzik ve Kıyamet / Weitermachen Sanssouci” ve Tilda Swinton’ın başrolünü üstlendiği “Görünmez Çerçeve / The Invisible Frame”, belgesel türündeki Elfi Mikesch’in imzasını taşıyan 2011 yapımı “MONDO LUX Werner Schroeter’in Görüntü Dünyası” da izleyici karşısına çıkıyor. Seçkide 21 film bulunuyor.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.