Gökçe Güzel'den yeni şarkı

1999 yılından bu yana biriktirdiği şarkılarını dinleyiciye aynı samimiyette ulaştırmak ve bu hikayelerde kendilerinden bir şeyler bulabilmelerini sağlamak üzere paylaşma yolundaki müzisyen, şarkının aranjör koltuğuna da geçti.

Akustik enstrümanları birbirleriyle konuşturmaya çalışan Gökçe Güzel’in yeni şarkIsı bu kez deep house alt yapı üzerine akustik gitar, elektrik gitar, analog synthesizer’lar ve perküsyon ağırlıklı bir düzenlemeye sahip.

Bir aşk şarkısı olan ve ismini kara mizahın önemli figürlerinden Etgar Keret’in kitabından alan şarkı bitmesi istenmeyen bir ilişkiye, kaybetmekten korkulan bir kişiye yazılmış bir güzelleme niteliğinde.

Gökçe Güzel Şarkının Klibini Pandemi Döneminden Etkilenen Müzik Emekçilerine İthafen Çekti

”Her müzisyen gibi bizler de pandemi döneminde çeşitli sorunlarla karşılaştık. Şarkıyı ev stüdyosunda yarı profesyonel bir ekipmanla çok seyrek bir araya gelerek ortaya çıkarmamız bunlardan biriydi. Fakat bir diğer konu ise klibimizde anlatmak istediğimiz; aslında salgında en çok sorunla karşılaşan kesimin müzik emekçileri olduğunu gördük ve onların hikayesini anlatmak istedik. Çünkü her şeyden önce bizler de birer müzik emekçisiyiz ve konserlerin, festivallerin iptal olması ya da ertelenmesi hayatlarımızda önemli sorunlara yol açıyor. Umuyoruz ki en kısa zamanda yaşamımız normale döner ve biz, bu dönem yaşadığımız tüm sıkıntıları da geride bırakarak onları birer anı olarak hatırlamaya devam edebiliriz. “