Gökçe Güzel'in ilk EP'i tüm dijital platformlarda

1999 yılından bu yana biriktirdiği şarkılarını dinleyiciye aynı samimiyette ulaştırmak ve bu hikayelerde kendilerinden bir şeyler bulabilmelerini sağlamak üzere paylaşma yolundaki müzisyen, Bora Tosun ile aranjör koltuğuna da geçti.

EP’de yer alan şarkılar deep house alt yapı üzerine akustik gitar, elektrik gitar, analog synthesizer’lar ve perküsyon ağırlıklı bir düzenlemeye sahip.

EP’nin ilk video’su aşkın mahkumiyetinden kurtulan birinin geride bıraktıklarına sitemli bir söylemini anlatan şarkı Liman’a çekildi. Liman’ın klip çekimleri yönetmen Gökhan Göktaş tarafından Gökçeada’da gerçekleşti.