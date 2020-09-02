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02.09.2020 - 13:16 |

Gökçe Güzel'in ilk EP'i tüm dijital platformlarda

Gökçe Güzel ve Bora Tosun’un çıktıkları müzikal yolculuğundaki ilk EP’si “Uç Artık” Gökhan Türkmen’in sahibi olduğu GTR Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. İsmini Etgar Keret’in kitabından alan Uç Artık şarkısıyla aynı ismi taşıyan EP elektronik alt yapılı şarkılardan oluşuyor.

Gökçe Güzel'in ilk EP'i tüm dijital platformlarda

1999 yılından bu yana biriktirdiği şarkılarını dinleyiciye aynı samimiyette ulaştırmak  ve bu hikayelerde kendilerinden bir şeyler bulabilmelerini sağlamak üzere paylaşma yolundaki müzisyen,  Bora Tosun ile  aranjör koltuğuna da geçti.

 

EP’de yer alan şarkılar deep house alt yapı üzerine  akustik gitar, elektrik gitar, analog synthesizer’lar ve perküsyon ağırlıklı bir düzenlemeye sahip.

 

EP’nin ilk video’su  aşkın mahkumiyetinden kurtulan birinin geride bıraktıklarına sitemli bir söylemini anlatan şarkı Liman’a çekildi. Liman’ın klip çekimleri yönetmen Gökhan Göktaş tarafından Gökçeada’da gerçekleşti.

 

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