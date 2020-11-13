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13.11.2020 - 14:33 |

Göksel'den İzmir'e destek konseri

Türk pop müziğinin en önemli kadın vokallerinden Göksel, İzmir'de yaşanan depremin ardından depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına İzmir Etkinlikleri, Hangout Bahçe ile birlikte İzmir'e Destek Konseri verecek.

Göksel'den İzmir'e destek konseri

21 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de sahne alacak olan Göksel'in konser bilet satışları ve etkinlik gelirinin tamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası'nın birlikte yürüttüğü ''Bir Kira Bir Yuva'' kampanyasına bağışlanacak.

 Sanatçı Göksel, etkinlikle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu yorumu yazdı:'' Güzel İzmir’imiz depremin yaralarını sarmaya devam ederken, bizler de elimizden geldiğince yanlarındayız. Siz de bir yuvaya destek olmak isterseniz konserin biletlerine @bukupon üzerinden ulaşabilirsiniz.''

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