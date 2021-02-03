Göksenin'den kadınların Blues'u

Toplam dokuz şarkıdan oluşan albümde Göksenin, dört blues bestesinin yanında blues dünyasının mihenk taşı kadınlarından Ma Rainey, Memphis Minnie, Koko Taylor ve Etta James’ten birer şarkıyı ve kına gecelerinin vazgeçilmezi Çayda Çıra türküsünü - blues düzenlemesiyle - yorumluyor.

Albümde yer alan müzisyenler, Göksenin’in uzun yıllardır birlikte sahne aldığı arkadaşları Gürkan Özbek (gitar), Ozan Yeşildal (bas gitar) ve Soner Doğanca (davul). “Hala Vazgeçmedim” ve “Çayda Çıra” şarkılarında Sahte Rakı grubundan Dinçer Tuğmaner de gruba mızıkası ile eşlik ediyor.

Albümdeki dokuz şarkıdan yedisi İTÜ MİAM stüdyolarında grup tarafından canlı çalınarak; ikisi de Göksenin’in evinde ve Soner Doğanca’nın davul stüdyosunda kaydedildi.

İTÜ MİAM’da kaydedilen şarkıların kayıtlarını Kıvılcım Konca, mix ve mastering’ini Serdar Öztop; diğer şarkıların kayıtlarını Göksenin, mix ve mastering’ini Ozan Yuvarlak gerçekleştirdi.

Göksenin, müzisyenliğinin yanında 2018’den beri kurucuları arasında yer aldığı Türkiye’deki ilk ve tek Blues Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.