‘Gölgeler İçinde’ye Moskova’dan ödül

Kim Ki-Duk, Valeriy Todorovskiy, Andrey Zaitsev gibi usta yönetmenlerin filmleriyle birlikte yer aldığı ana yarışma bölümünde Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen filmin yönetmeni Erdem Tepegöz ödülünü geçen ay çalıştığı işletmede iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden dayısı Uğur Örtün’e ithaf etti.