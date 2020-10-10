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10.10.2020 - 07:00 |

‘Gölgeler İçinde’ye Moskova’dan ödül

Erdem Tepegöz’ün yeni filmi ‘Gölgeler İçinde’ dünya prömiyerini yaptığı 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’den ikinci büyük ödül olan Jüri Özel Ödülü - Gümüş George ile dönüyor.

‘Gölgeler İçinde’ye Moskova’dan ödül

Kim Ki-Duk, Valeriy Todorovskiy, Andrey Zaitsev gibi usta yönetmenlerin filmleriyle birlikte yer aldığı ana yarışma bölümünde Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen filmin yönetmeni Erdem Tepegöz ödülünü geçen ay çalıştığı işletmede iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden dayısı Uğur Örtün’e ithaf etti.

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