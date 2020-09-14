Gondol’da ücretsiz film gösterimleri

Adanalılara açık havada film izleme keyfi sunmayı amaçlayan gösterimler, sosyal mesafeye uygun bir yerleşimle 14 20 Eylül 2020 tarihleri arasında Seyhan Nehri’nde bulunan Gondol Marina’da gerçekleştirilecek.



Etkinlik kapsamında bu akşam “7. Koğuştaki Mucize”; 15 Eylül’de “Selvi Boylum Al Yazmalım”; 16 Eylül’de “Aile Arasında”; 17 Eylül’de “Arkadaş”; 18 Eylül’de Yozgat Blues filmlerinin gösterimleri gerçekleşecek. Başlama saati 20.00 olan “Gondol’da Film Gösterimleri”ne ücretsiz olarak katılmak için sehircilikatolyesi.org adresinden kayıt yaptırılabilir.



