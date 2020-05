Google'dan Tomris Uyar sürprizi

Türk Edebiyatı'nın önenmli kalemlerinden Tomris Uyar, Google tarafından unutulmadı. 4 Temmuz 2003'te aramızda ayrılan ünlü edebiyatçı, Google'ın hazırladığı bir doodle sayesinde pek çok insan güne Tomris Uyar ile başladı.

15 Mart 1941 tarihinde doğan Tomris Uyar, 1961’de o dönem İngiliz Kız Okulu, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji olan ve şimdiki adı Robert Koleji’nde eğitimini tamamladı. Buradan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsünü 1963 yılında bitirdi.

Türkiye’ye mal olmuş olan yazarlarımız Ülkü Tamer ile Cemal Süreya’yla beraber Papirüs dergisi kurucularındandır. Tomris Uyar’ın, eleştiri, deneme ve kitap tanıtma yazıları Varlık, Soyut ve Yeni Dergi gibi dergilerde yayımlandı. 10 öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı adı. 60’ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar’ın günlükleri, ‘Gündökümü' genel başlığında toplandı.

4 Temmuz 2003 yılında kanserden dolayı hayatını kaybeden Tomris Uyar’ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

Tomris Uyar'ın eserleri

İpek ve Bakır (Bilgi, 1971)

Ödeşmeler (Sinan, 1973)

Dizboyu Papatyalar (Okar, 1975)

Gündökümü 1975 (Koza, 1976)

Yürekte Bukağı (Okar, 1979) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Yaz Düşleri/Düş Kışları (Ada, 1981)

Sesler, Yüzler, Sokaklar (Hür, 1981)

Gecegezen Kızlar (Ada, 1983)

Büyük Saat (Can, 1984)

Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)

Günlerin Tortusu 1980 - 1984, günce (Ada, 1985)

Yaza Yolculuk (Ada, 1986) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Babayasaları, Anasözleri (Metis, 1989)

Yazılı Günler 1985 - 1988, günce (Can, 1989)

Sekizinci Günah (Can, 1990)

Otuzların Kadını (Can, 1992)

İki Yaka İki Uç (Gendaş, 1992)

Tanışma Günleri, Anları, günce (Can, 1995)

Aramızdaki Şey (Can, 1997)

İstanbul'da Zaman (Büke, 2000)

Gündökümü I - II (YKY, 2003)