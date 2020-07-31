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31.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Google’dan Turhan Selçuk ‘doodle’ı

Google, duayen karikatürist Turhan Selçuk’un 98. doğum gününü bir ‘Doodle’ ile kutladı.

Google’dan Turhan Selçuk ‘doodle’ı

Doodle’de Turhan Selçuk’un çizgileri yer aldı. 30 Temmuz 1922’de Muğla Milas’ta doğan Turhan Selçuk, ilk karikatürlerini 1941’de yayımladı. 1957’de Milliyet’te ünlü tiplemesi Abdülcanbaz karakterini okurlara kazandırdı. Uzun yıllar Milliyet ve Cumhuriyet’te çizen Turhan Selçuk’un karikatürleri Türkiye ve Avrupa’da birçok müzede sergilendi. Sanatçının “Barış ve Kitap” konulu karikatürü 1992’de Avrupa Konseyi’nin kitap okuma kampanyasının logolarında kullanıldı. Turhan Selçuk, 11 Mart 2010’da 88 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. 

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