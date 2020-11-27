Gözde Öney'den yeni tekli

Sözü ve müziği Gözde Öney‘e ait olan ‘Gitmek’in düzenlemesi Efe Demiral imzası taşıyor. Kavallar, 2019’un Mart ayında hayatını kaybeden değerli müzisyen Serdar Deli‘nin nefesinden.

Elektrik ve akustik gitarlar, bas, synthesizer ve davul programlama Efe Demiral‘a, Mix’i Okay Aynur ve Efe Demiral‘a, Mastering ise Evren Arkman‘a ait.

Şarkının video klibi karantina koşullarında çeken, yöneten ve dansıyla katkı sunan Can Tunalı imzası taşıyor. Kurgu ise Okay Aynur‘a ait.