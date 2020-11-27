MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Gözde Öney'den yeni tekli
ABONE OL
27.11.2020 - 15:46 |

Gözde Öney'den yeni tekli

Sözü ve müziği Gözde Öney‘e ait olan ‘Gitmek’in düzenlemesi Efe Demiral imzası taşıyor. Kavallar, 2019’un Mart ayında hayatını kaybeden değerli müzisyen Serdar Deli‘nin nefesinden.

Gözde Öney'den yeni tekli

Sözü ve müziği Gözde Öney‘e ait olan ‘Gitmek’in düzenlemesi Efe Demiral imzası taşıyor. Kavallar, 2019’un Mart ayında hayatını kaybeden değerli müzisyen Serdar Deli‘nin nefesinden.

Elektrik ve akustik gitarlar, bas, synthesizer ve davul programlama Efe Demiral‘a, Mix’i Okay Aynur ve Efe Demiral‘a, Mastering ise Evren Arkman‘a ait.

Şarkının video klibi karantina koşullarında çeken, yöneten ve dansıyla katkı sunan Can Tunalı imzası taşıyor. Kurgu ise Okay Aynur‘a ait.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İletişim Başkanlığı'nda 'Varlık Fonu Yönetim Kurulu' açıklaması

Son dakika! İletişim Başkanlığı'nda 'Varlık Fonu Yönetim Kurulu' açıklaması

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Kimi maskesini düzeltti, kimi yüzünü gizledi

Kimi maskesini düzeltti, kimi yüzünü gizledi

Sıradaki Haber