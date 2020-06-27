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27.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Gramofon Baba’ya veda

Kapalıçarşı’daki dükkanında uzun yıllardır müziğin saf halini geçmişten günümüze taşıyan gramofon tamircisi Mehmet Öztekin, önceki gün 78 yaşında hayatını kaybetti. Kapalıçarşı’nın ‘Gramofon Babası’ olarak tanınan Öztekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

‘Gramofon Baba’ya veda

Öztekin’in gramofonla ilk tanışması 6 yaşındayken babasının yanında çırak olarak çalışmasıyla başladı. O günden sonra da bir daha ayrılamadı gramofonlardan. Öztekin, Kapalıçarşı’daki dükkânında yaklaşık 60 yıldır bu mesleğe hayatını vererek gramofon tutkunlarına hizmet verdi. Milliyet gazetesinden Ozan Güzelce’nin 2016 yılında yaptığı haberde Öztekin, mesleğine büyük bir aşkla bağlı olduğunu şöyle anlatmıştı:

“Gramafonlarımla geçirdiğim her an bana mutluluk ve yaşama sevinci veriyor. Burası benim dünyam. Dükkanıma girdiğimde tüm sıkıntılarımı unutuyorum. Yeniden doğmuş gibi oluyorum. Ama ne zaman dükkanımı kapatıp dışarıdaki dünyaya, gündelik hayata karışsam bu karmaşa ve sıkıntılar içinde kayboluyor, adeta her gün ölüyorum.”

Atatürk’ün gramofonunu tamir etti

Türkiye’den ve dünyadan getirilen çok sayıda arızalı gramofona ses veren Öztekin, İngiltere’de 1928’de Atatürk’e hediye edilmek üzere yapılan gramofonu da tamir etmişti.

Fotoğraf: Ozan Güzelce

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