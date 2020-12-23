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23.12.2020 - 18:38 |

Graumann'dan yeni tekli

Graumann'ın yeni teklisi Veliko Tarnovo, NOTOFC etiketiyle 18.12.2020 tarihinde tüm dijital müzik platformlardaki yerini aldı. Dünya çapında yükselişte olan Melodic Techno türündeki parçanın sizin için indirme ve dinleme linkleri aşağıdadır. Parça Spotify New Music Friday Türkiye, Dans Pisti, Harekete Geç listelerine girmeyi başardı.

Graumann'dan yeni tekli

Bulgar topraklarındaki Türk kadınlarının verdiği yaşam mücadelesinin her bir karesi parçanın çeşitli yerlerinde işlenmiştir. Bulgarca vokallerden kesitlerin bulunduğu parçanın temelinde dans müziği olmasına rağmen atmosferi ve hikayesi bulunmaktadır. 

Graumann Kimdir?

Şehrinden Tomorrowland festivali gibi bir çok etkinliğe şarkılarını ulaştıran, elektronik müzik sahnesinin yetenekli isimlerinden Buğra Bilecen sahne adıyla Graumann, 10 senelik müzik serüveninde Progressive House ve Techno janralarını harmanlayarak şarkılar üretti ve geçtiğimiz yıllarda bir çok kez etkinliklerde boy gösterdi. Parçaları, uluslararası dans müziğinin en büyük platformlarından biri olan Beatport’ta 1.sıralara kadar yükseldi. Çalışmaları Spotify'da editoryal listelerde yer buldu.

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