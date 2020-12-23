Graumann'dan yeni tekli

Bulgar topraklarındaki Türk kadınlarının verdiği yaşam mücadelesinin her bir karesi parçanın çeşitli yerlerinde işlenmiştir. Bulgarca vokallerden kesitlerin bulunduğu parçanın temelinde dans müziği olmasına rağmen atmosferi ve hikayesi bulunmaktadır.

Graumann Kimdir?

Şehrinden Tomorrowland festivali gibi bir çok etkinliğe şarkılarını ulaştıran, elektronik müzik sahnesinin yetenekli isimlerinden Buğra Bilecen sahne adıyla Graumann, 10 senelik müzik serüveninde Progressive House ve Techno janralarını harmanlayarak şarkılar üretti ve geçtiğimiz yıllarda bir çok kez etkinliklerde boy gösterdi. Parçaları, uluslararası dans müziğinin en büyük platformlarından biri olan Beatport’ta 1.sıralara kadar yükseldi. Çalışmaları Spotify'da editoryal listelerde yer buldu.