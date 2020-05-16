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16.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Greta falcı oldu!

Amerikalı grunge rock grubu Pearl Jam’in “Retrograde” adlı şarkısının animasyon klibinde yer alan 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim değişikliği ile ilgili uyarılarda bulundu.

Greta falcı oldu!

Thunberg, grubun geçen aylarda yayımladığı “Gigaton” albümünde yer alan şarkılardan “Retrograde”de rol aldı. Müzik klibinde, bir kişinin falcıya gitmesi ve sihirli küreyi eline aldığında büyük şehirlerin sular altında kalması gibi iklim değişikliğinden kaynaklı olayların yaşandığını görmesi anlatılıyor. Klibin ortalarında falcının Greta Thunberg olduğu ortaya çıkıyor. Pearl Jam üyeleriyse tarot kartları üzerinde tasvir ediliyor. Pearl Jam, yeni albümündeki şarkılarında sıkça iklim değişikliğiyle ilgili sorunlara değiniyor.

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