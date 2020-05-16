Greta falcı oldu!

Thunberg, grubun geçen aylarda yayımladığı “Gigaton” albümünde yer alan şarkılardan “Retrograde”de rol aldı. Müzik klibinde, bir kişinin falcıya gitmesi ve sihirli küreyi eline aldığında büyük şehirlerin sular altında kalması gibi iklim değişikliğinden kaynaklı olayların yaşandığını görmesi anlatılıyor. Klibin ortalarında falcının Greta Thunberg olduğu ortaya çıkıyor. Pearl Jam üyeleriyse tarot kartları üzerinde tasvir ediliyor. Pearl Jam, yeni albümündeki şarkılarında sıkça iklim değişikliğiyle ilgili sorunlara değiniyor.